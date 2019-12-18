Подозреваемый в насилии над дочерью в Ленобласти арестован
18 декабря 201915:30
Городской суд Гатчины принял решение о заключении под стражу Андрея Бовта, подозреваемого в насилии над собственной малолетней дочерью. Как сообщает ТАСС, мужчина проведёт в СИЗО на менее двух месяцев.
Многодетное семейство, главу которого обвинили в насилии, проживает в деревне Химози Ленинградской области, отмечает RT. По версии следствия, 46-летний Бовт насиловал свою дочь с 2012 года, сейчас ей 13 лет.
Сам Бовт не признал своей вины. В доме также найден целый арсенал – оружие, гранаты и другие боеприпасы.
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