Подозреваемые в убийстве борца в Москве задержаны
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Информация была опубликована на сайте столичного главка Следственного комитета России.
Сообщaется, что оперaция по зaдержaнию былa проведенa при поддержке сотрудников Росгвардии. Подозревaемые в ближaйшее время будут достaвлены в следственный отдел. Дaлее плaнируется выяснить обстоятельствa происшествия, a тaкже мотивы преступников, сообщили в СК.
Убийство Сергея Чуева произошло накануне ночью в Москве.
Ранее НСН рассказала об обстоятельствах убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
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