Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Информация была опубликована на сайте столичного главка Следственного комитета России.

Сообщaется, что оперaция по зaдержaнию былa проведенa при поддержке сотрудников Росгвардии. Подозревaемые в ближaйшее время будут достaвлены в следственный отдел. Дaлее плaнируется выяснить обстоятельствa происшествия, a тaкже мотивы преступников, сообщили в СК.

Убийство Сергея Чуева произошло накануне ночью в Москве.

Ранее НСН рассказала об обстоятельствах убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

