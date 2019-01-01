Очевидцы сообщили об обстоятельствах убийства мастера спорта Чуева

Об обстоятельствах убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказали подробности очевидцы. Как сообщила местная жительница, к беременной женщине пристали трое молодых людей. Спортсмен, который шел вместе с ней, сделал им замечание.

Еще одна свидетельница поделилась с РЕН ТВ, что после этого преступники напали на Чуева. В результате избиения спортсмен упал в пруд и уже не смог подняться. После этого напавшие на него мужчины начали вытаскивать его из водоема и предприняли попытку откачать потерпевшего.

Когда на место прибывала скорая, а также сотрудник охраны, трое молодых людей скрылись в метро.

Тело погибшего нашли в ночь на 8 июня около пруда в парке на Южнобутовской улице. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве.



