«Хлопок, пламя, все бегут»: СМИ сообщили подробности взрыва в кафе Петербурга

Рассказ свидетельницы взрыва в кафе Санкт-Петербурга приводит издание «Фонтанка».

МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского

По словам девушки, в заведении «Стрит-Бар» на Университетской набережной было около 100 человек. Там проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского.

Собеседница издания сообщила, что статуэтку блогеру могла вручить некая Настя. Якобы девушка подарила военкору его позолоченный бюст.

«Она садится на свое место, проходит минуты три. Взрыв, хлопок, пламя, все бегут. «Настя», казалось, не ушла заранее», - пишет «Фонтанка».

Видео с моментом взрыва в петербургском кафе опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:Санкт-ПетербургПроисшествиеВзрыв

Горячие новости

Все новости

партнеры