Подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске поймали в лесу

Оперативники выследили и задержали предполагаемого убийцу девочек 8 и 13 лет, тела которым 15 сентября нашли у него в квартире в Рыбинске. Виталий Молчанов несколько дней прятался в лесу на окраине города, передаёт РЕН ТВ.

Мать девочек познакомилась с Молчановым в интернете и переехала к нему из Омска с двумя дочерьми. По предварительной версии, мужчина изнасиловал, а потом убил девочек, приревновав задержавшуюся на работе сожительницу.

Когда женщина обратилась в полицию, выяснилось, что Молчанов ранее был судим за убийство малолетнего, изнасилование, надругательство над телами умерших и их могилами, пишет News.ru.

