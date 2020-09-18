Подозреваемого в убийстве девочек в Рыбинске поймали в лесу
Оперативники выследили и задержали предполагаемого убийцу девочек 8 и 13 лет, тела которым 15 сентября нашли у него в квартире в Рыбинске. Виталий Молчанов несколько дней прятался в лесу на окраине города, передаёт РЕН ТВ.
Мать девочек познакомилась с Молчановым в интернете и переехала к нему из Омска с двумя дочерьми. По предварительной версии, мужчина изнасиловал, а потом убил девочек, приревновав задержавшуюся на работе сожительницу.
Когда женщина обратилась в полицию, выяснилось, что Молчанов ранее был судим за убийство малолетнего, изнасилование, надругательство над телами умерших и их могилами, пишет News.ru.
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