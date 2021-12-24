Подозреваемого в госизмене военнослужащего арестовали в Воронежской области
24 декабря 202114:25
Подозреваемого в госизмене военнослужащего Западного военного округа арестовали в Воронежской области, об этом сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
По данным источника, он работал на украинскую разведку и собирал данные о действиях Вооруженных Сил России.
Отмечается, что утечка этой информации за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности нашей страны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru