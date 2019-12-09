Подмосковный спасатель застрелил выглянувшую в окно соседку

В подмосковном Ступино нетрезвый мужчина открыл огонь во дворе и в пьяном угаре застрелил женщину, которая выглянула в окно. Погибшая решила узнать, что происходит на улице, и получила смертельное ранение сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

Издание отмечает, что подозреваемый уже задержан, при этом сообщается, что ранее он работал спасателем.

В свою очередь Lenta.ru сообщает о том, что речь идет о действующем сотруднике Московской областной противопожарно-спасательной службы. В ходе обыска в доме подозреваемого нашли целый арсенал огнестрельного оружия.

В пресс-службе подмосковного СКР сообщили, что 47-летний мужчина забрался на крышу своего сарая и открыл оттуда беспорядочный огонь. Одна из пуль попала в его 57-летнюю соседку, которая выглянула в окно. В ближайшее время стрелку будет избрана мера пресечения.

