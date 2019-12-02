Подмосковный дворник нашел отрезанную человеческую ногу
2 декабря 201916:32
В подмосковном Реутове дворник нашел отрезанную человеческую ногу на контейнерной площадке, передает сайт «Подмосковье Сегодня».
Прибывшие на место ЧП криминалисты установили, что речь идет о правой ноге. Кому она принадлежала – пока не установлено.
При этом не исключаются, что конечность могла попасть в мусорный бак из-за какого-либо медучреждения.
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ФОТО: Александр Кряжев//РИА Новости
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