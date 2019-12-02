Подмосковный дворник нашел отрезанную человеческую ногу

В подмосковном Реутове дворник нашел отрезанную человеческую ногу на контейнерной площадке, передает сайт «Подмосковье Сегодня».

Прибывшие на место ЧП криминалисты установили, что речь идет о правой ноге. Кому она принадлежала – пока не установлено.

При этом не исключаются, что конечность могла попасть в мусорный бак из-за какого-либо медучреждения.

