Происшествия
Последний раз юношу видели 12 июля. Он ушел из дома с документами. Мужчину искали несколько дней. Начата доследственная проверка.
Подмосковные следователи расследуют смерть юноши
16 июля20:21
Тело 21-летнего Дмитрия Зиновьева без внешних признаков насильственной смерти обнаружено в колодце в деревне Ямуга городского округа Клин, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Последний раз юношу видели 12 июля. Он ушел из дома с документами. Мужчину искали несколько дней. Начата доследственная проверка.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:Гибель