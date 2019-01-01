Подмосковные следователи расследуют смерть юноши

Тело 21-летнего Дмитрия Зиновьева без внешних признаков насильственной смерти обнаружено в колодце в деревне Ямуга городского округа Клин, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Последний раз юношу видели 12 июля. Он ушел из дома с документами. Мужчину искали несколько дней. Начата доследственная проверка.

