В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоэтажке

В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково. Об этом говорится в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.

Им оказался 38-летний местный житель. Его подозревают по части 3 статьи 30, пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство общеопасным способом») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение и приобретение взрывного устройства»). Свою вину задержанный признал.

По версии следствия, подозреваемый на почве ревности заложил у входной двери подъезда одного из домов взрывное устройство, а когда его 38-летняя бывшая супруга выходила из здания, привел СВУ в действие. При этом, согласно информации ведомства, 20 февраля фигурант заложил еще одно взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома в городе Балаково, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.