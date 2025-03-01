В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоэтажке
В Саратовской области задержали подозреваемого по делу о взрыве в многоквартирном доме в городе Балаково. Об этом говорится в Telegram-канале регионального следственного управления СК России.
Им оказался 38-летний местный житель. Его подозревают по части 3 статьи 30, пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство общеопасным способом») и части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконное хранение и приобретение взрывного устройства»). Свою вину задержанный признал.
По версии следствия, подозреваемый на почве ревности заложил у входной двери подъезда одного из домов взрывное устройство, а когда его 38-летняя бывшая супруга выходила из здания, привел СВУ в действие. При этом, согласно информации ведомства, 20 февраля фигурант заложил еще одно взрывное устройство на лестничной площадке другого многоквартирного дома в городе Балаково, чтобы ввести в заблуждение правоохранителей.
«С учетом полученных доказательств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», - рассказали в СК.
23 февраля в одном из домов на Набережной Леонова взорвалось самодельное взрывное устройство. В результате этого пострадала женщина и был поврежден лестничный пролет между первым и вторым этажами. Пострадавшую госпитализировали в больницу. В связи с ЧП администрация ввела режим повышенной готовности в Балаковском районе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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