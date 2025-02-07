Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве

По версии следствия, обвиняемая убила своих дедушку и бабушку «на почве возникших неприязненных отношений», после чего скрыла их тела. Отмечается, что квартира жертв была обработано химическим раствором щелочи.

«Обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые ёмкости», - указали в ведомстве.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что если внучку Тархова признают виновной в двойном убийстве, то она получит большой срок, сообщает «Свободная Пресса».