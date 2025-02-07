Внучке экс-мэра Самары Тархова предъявили обвинение в двойном убийстве
Обвинение по статье «убийство двух лиц» было предъявлено внучке экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерине. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
По версии следствия, обвиняемая убила своих дедушку и бабушку «на почве возникших неприязненных отношений», после чего скрыла их тела. Отмечается, что квартира жертв была обработано химическим раствором щелочи.
«Обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые ёмкости», - указали в ведомстве.
Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что если внучку Тархова признают виновной в двойном убийстве, то она получит большой срок, сообщает «Свободная Пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Все пассажиры пропавшего на Аляске самолета погибли
- Умер писатель Поль-Лу Сулицер
- В Пулково отменили десятки рейсов из-за аномального атмосферного давления
- В Канаде около 50 машин столкнулись из-за снегопада
- Трамп приостановил доступ Байдена к секретной информации
- Силовики провели обыски в МРЭО в Ростове-на-Дону
- В Ватикане вандал повредил канделябры в базилике Святого Петра
- Депутат Антропенко предложил ввести в школах индивидуальное расписание для учеников
- Скрипку Страдивари продали на аукционе в Нью-Йорке за $11,25 млн
- Главу Балтийска и его зама задержали по делу о взятке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru