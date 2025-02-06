Бастрыкин потребовал доклад о расследовании исчезновения убитого экс-мэра Самары

Следствие рассматривает различные версии гибели бывшего главы города. В причастности к преступлению проверяют 29-летнюю внучку Тархова Екатерину, которую Самарский районный суд арестовал на два месяца по обвинению в убийстве. Показаний родственница бывшего градоначальника не дает.

Напомним, тела Тархова и его жены нашли в бочках, где они находились порядка месяца. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

