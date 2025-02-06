Бастрыкин потребовал доклад о расследовании исчезновения убитого экс-мэра Самары
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела по факту исчезновения экс-мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи, сообщила пресс-служба СКР.
Следствие рассматривает различные версии гибели бывшего главы города. В причастности к преступлению проверяют 29-летнюю внучку Тархова Екатерину, которую Самарский районный суд арестовал на два месяца по обвинению в убийстве. Показаний родственница бывшего градоначальника не дает.
Напомним, тела Тархова и его жены нашли в бочках, где они находились порядка месяца. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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