СМИ: Тела экс-мэра Самары и его жены были найдены в бочках спустя месяц
Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи были обнаружены в бочках, где хранились около месяца после их убийства, сообщает RTVI со ссылкой на источники. По данным издания, супругов не застрелили, а забили до смерти.
Основной подозреваемой в совершении преступления является их внучка Екатерина Бельская, которая была задержана и арестована. Следствие утверждает, что она отправляла сообщения с телефонов погибших и распродавала их имущество, включая коллекцию икон и автомобили.
Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. После ухода из политики он занялся бизнесом. В 2022 году Тархов уехал из России в Норвегию якобы на лечение.
Его дочь Людмила, руководившая компанией по выпуску частных самолетов, в декабре 2022 года была осуждена за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата областной думы и приговорена к 7 годам лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru