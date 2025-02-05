СМИ: Тела экс-мэра Самары и его жены были найдены в бочках спустя месяц

Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи были обнаружены в бочках, где хранились около месяца после их убийства, сообщает RTVI со ссылкой на источники. По данным издания, супругов не застрелили, а забили до смерти.

Основной подозреваемой в совершении преступления является их внучка Екатерина Бельская, которая была задержана и арестована. Следствие утверждает, что она отправляла сообщения с телефонов погибших и распродавала их имущество, включая коллекцию икон и автомобили.

В Самаре застрелен бывший мэр Тархов, следствие подозревает его внучку

Виктор Тархов возглавлял администрацию Самары с 2006 по 2010 год. После ухода из политики он занялся бизнесом. В 2022 году Тархов уехал из России в Норвегию якобы на лечение.

Его дочь Людмила, руководившая компанией по выпуску частных самолетов, в декабре 2022 года была осуждена за вымогательство 200 миллионов рублей у депутата областной думы и приговорена к 7 годам лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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