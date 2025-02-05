СМИ: Тела экс-мэра Самары и его жены были найдены в бочках спустя месяц

Тела бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи были обнаружены в бочках, где хранились около месяца после их убийства, сообщает RTVI со ссылкой на источники. По данным издания, супругов не застрелили, а забили до смерти.

Основной подозреваемой в совершении преступления является их внучка Екатерина Бельская, которая была задержана и арестована. Следствие утверждает, что она отправляла сообщения с телефонов погибших и распродавала их имущество, включая коллекцию икон и автомобили.