Подавший тревожный сигнал Boeing 737 из Москвы успешно сел в Минводах

Авиалайнер Boeing 737 с пассажирами на борту, подавший сигнал тревоги над Ростовской областью, успешно совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод. Это следует из данных авиационного портала Flightradar24.

Ранее лайнер подал сигнал общей тревоги (General emergency), спустя час с небольшим после вылета из Москвы. Машина не меняла направление полёта и параметры высоты. О причинах экстренного сигнала пока не сообщается.

