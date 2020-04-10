Подавший тревожный сигнал Boeing 737 из Москвы успешно сел в Минводах
10 апреля 202015:34
Авиалайнер Boeing 737 с пассажирами на борту, подавший сигнал тревоги над Ростовской областью, успешно совершил посадку в аэропорту Минеральных Вод. Это следует из данных авиационного портала Flightradar24.
Ранее лайнер подал сигнал общей тревоги (General emergency), спустя час с небольшим после вылета из Москвы. Машина не меняла направление полёта и параметры высоты. О причинах экстренного сигнала пока не сообщается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
- Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек
- Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
- Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
- Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение