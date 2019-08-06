Под Воронежем собака растерзала годовалого мальчика
6 августа16:50
В селе Есипово Терновского района Воронежской области собака убила годовалого ребенка. Инцидент произошел в момент, когда 29-летняя мать зашла в гости к своей знакомой.
В какой-то момент женщина заметила, что ребенка нет рядом. Обходя домовладение, она увидела собаку, которая кусала ее сына. Матери удалось отогнать пса, при этом она сама была покусана.
От полученных травм ребенок скончался на месте ЧП. Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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