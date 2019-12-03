Под Воронежем разбился автобус с украинцами: 14 пострадавших
3 декабря 201913:46
По меньшей мере 14 человек пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса в Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую слудбу Богучарского района.
Отмечается, что всего в автобусе находились 28 пассажиров, среди раненых есть те, кто получил тяжелые травмы.
Уточняется, что пострадавшие направляются в ближайшую больницу в городе Богучар. Также стало известно, что пассажирами автобуса были граждане Украины.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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