Под Воронежем разбился автобус с украинцами: 14 пострадавших

По меньшей мере 14 человек пострадали в результате ДТП с участием междугороднего автобуса в Воронежской области, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую диспетчерскую слудбу Богучарского района.

Отмечается, что всего в автобусе находились 28 пассажиров, среди раненых есть те, кто получил тяжелые травмы.

Уточняется, что пострадавшие направляются в ближайшую больницу в городе Богучар. Также стало известно, что пассажирами автобуса были граждане Украины.

