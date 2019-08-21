Под Волгоградом вертолет свалился в реку

В Череповецком районе Волгоградской области разбился вертолет. Как сообщает телеканал 360, инцидент произошел после того, как машина задела линию электропередач.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Сойволовская. Известно, что вертолет упал в реку Суда.

В настоящее время на месте инцидента работают спасатели. В свою очередь энергетики приступили к восстановлению подачи электричества в районе.

