Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 млн рублей у участников СВО
Сотрудники МВД задержали во Владимирской области трех сотрудников пункта отбора на военную службу, подозреваемых в кражах средств с банковских карт участников специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что потерпевшими в результате преступлений стали граждане, которые подписывали контракты с Министерством обороны... о прохождении службы в зоне проведения специальной военной операции. Оформлявшие документы сотрудники пункта отбора присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Так злоумышленники получали возможность дистанционно управлять счетами военных и похищать выплаты. Правоохранители задокументировали пять эпизодов преступления, ущерб составил свыше 11 млн рублей.
Возбуждено пять уголовных дел по статье о краже. Фигурантов заключили под стражу.
Ранее стало известно, что телефонный мошенник-уроженец Архангельска похитил более 19 млн рублей у актрисы из Москвы, выманив доступ к ее карте. Мужчину обвинили в особо крупной краже и мошенничестве, его дело будет рассматривать Талицкий районный суд Свердловской области, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru