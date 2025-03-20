Под Владимиром столкнулись три легковушки и школьный автобус
Три легковых автомобиля и школьный автобус столкнулись в Киржачском районе Владимирской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
По данным правоохранителей, водитель a Sportage выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автобусом ПАЗ, а далее врезался в двигавшийся позади Hyundai Solaris. В последний въехал Ford Focus.
Как отметили в МВД, водителя Kia Sportage направили в медицинское учреждение.
В свою очередь, глава Киржачского района Елена Карпова в Telegram-канале сообщила, что попавший в ДТП автобус находится на балансе Филипповской школы. Транспортное средство возвращалось с заправочной станции, детей в салоне не было. Как отметила чиновница, при аварии пострадали два человека.
Ранее в Дагестане столкнулись пассажирская «Газель» и еще одно авто, погибли четыре человека, десять пострадали, напоминает RT.
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