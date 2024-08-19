Под Варшавой пассажирский поезд столкнулся с автобусом

Пассажирский поезд столкнулся с автобусом в Коморове под Варшавой под Варшавой. Об этом пишет издание Goniec.

Инцидент произошел утром 19 августа на неохраняемом железнодорожном переезде.

«Столкнулись пригородный автобус и поезд Варшавской пригородной железной дороги, следующий в сторону столицы», — отмечается в сообщении.

Предварительно, водитель автобуса не уступил дорогу двигавшемуся со стороны Гродзиска Мазовецкого поезду. В результате автобус был серьезно поврежден, пострадали четыре пассажира, их госпитализировали. Из-за аварии движение поездов в обоих путях остановили.

Ранее в Пермском крае столкнулись грузовик ЗИЛ и поезд, следовавший по маршруту Новый Уренгой-Москва, напоминает Ura.ru. По данным Следственного комитета, водитель автомобиля переезжал железнодорожные пути в запрещенном месте.

