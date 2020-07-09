Под Тулой в лесу обнаружили труп 32-летнего мужчины, привязанный к дереву
8 июля 202023:58
В Тульской области около Богородицка в лесу обнаружили труп 32-летнего мужчины, привязанный к дереву скотчем. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти.
В настоящее время ведется допрос свидетелей, осмотр места происшествия. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело.
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8 июля 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru