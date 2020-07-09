Под Тулой в лесу обнаружили труп 32-летнего мужчины, привязанный к дереву

В Тульской области около Богородицка в лесу обнаружили труп 32-летнего мужчины, привязанный к дереву скотчем. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на теле мужчины обнаружены следы насильственной смерти.

В настоящее время ведется допрос свидетелей, осмотр места происшествия. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Следователи возбудили уголовное дело.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Тульская ОбластьСледственный Комитет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры