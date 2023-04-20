Под Тулой перевернулся комплекс ПВО С-400

Отмечается, что водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.

Зенитно-ракетный комплекс передвигался в составе колонны, но отстал по дороге. У водителя диагностирован перелом руки.

Угрозы взрыва боеприпасов нет.

Перевозивший военных КамАЗ перевернулся в Яковлевском районе под Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

