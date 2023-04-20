Под Тулой перевернулся комплекс ПВО С-400
20 апреля 202320:14
В районе Тулы перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
Отмечается, что водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.
Зенитно-ракетный комплекс передвигался в составе колонны, но отстал по дороге. У водителя диагностирован перелом руки.
Угрозы взрыва боеприпасов нет.
Перевозивший военных КамАЗ перевернулся в Яковлевском районе под Белгородом, передает «Радиоточка НСН».
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20 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru