Под Тулой перевернулся комплекс ПВО С-400

В районе Тулы перевернулся зенитно-ракетный комплекс С-400, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

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Отмечается, что водитель не справился с управлением. Машина вылетела в кювет.

Зенитно-ракетный комплекс передвигался в составе колонны, но отстал по дороге. У водителя диагностирован перелом руки.

Угрозы взрыва боеприпасов нет.

Перевозивший военных КамАЗ перевернулся в Яковлевском районе под Белгородом, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ТулаПВОС-400

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