Под Псковом семь человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

Туристический автобус съехал в кювет на трассе в Усвятском районе Псковской области, в результате ДТП пострадали семь человек. Об этом сообщило управление МВД по региону.

Авария произошла на 57-м км трассы Великие Луки-Усвяты близ деревни Церковище. Автобус следовал из Брянска в Санкт-Петербург. По данным МВД, водитель транспортного средства на закруглении проезжей части на неосвещенном участке не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением. В результате туристический автобус опрокинулся на бок, съехав в кювет.

Травмы получили семь человек, в том числе мальчик 2014 года рождения и девочка 2013 г.р. У пострадавших диагностировали ушибы, госпитализация им не потребовалась.

Ранее в Тюменской области произошло ДТП с участием автобуса, четырех легковых авто и грузовика, пострадал водитель одной из легковушек, напоминает Ura.ru.

