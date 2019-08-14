Под Подольском при столкновении пяти машин погиб человек
14 августа21:39
Три легковых машины, грузовик и «Газель» столкнулись на трассе М2 под Подольском. По информации сайта «Подмосковье сегодня», в результате ДТП погиб один человек.
Отмечается, что авария произошла около 17 вечера по Москве. Одного пострадавшего госпитализировали.
Предварительная версия аварии – выезд грузовика на встречную полосу движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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