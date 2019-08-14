Под Подольском при столкновении пяти машин погиб человек

Три легковых машины, грузовик и «Газель» столкнулись на трассе М2 под Подольском. По информации сайта «Подмосковье сегодня», в результате ДТП погиб один человек.

Отмечается, что авария произошла около 17 вечера по Москве. Одного пострадавшего госпитализировали.

Предварительная версия аварии – выезд грузовика на встречную полосу движения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

