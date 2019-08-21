Под Подольском поезд сбил девушку в наушниках

На станции Львовская Курского направления поезд, следовавший по направлению Кривой Рог – Москва, сбил насмерть 20-летнюю девушку, передает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на очевидцев.

В свою очередь в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.

Свидетели трагедии рассказали, что машинист сигналил девушке, однако та не услышала гудка, так как была в наушниках.

