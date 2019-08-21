Под Подольском поезд сбил девушку в наушниках
21 августа18:18
На станции Львовская Курского направления поезд, следовавший по направлению Кривой Рог – Москва, сбил насмерть 20-летнюю девушку, передает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на очевидцев.
В свою очередь в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО сообщили, что по факту инцидента проводится проверка.
Свидетели трагедии рассказали, что машинист сигналил девушке, однако та не услышала гудка, так как была в наушниках.
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ФОТО: Скорая помощь
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