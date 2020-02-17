Под Петербургом неизвестные обстреляли машины
В Мурино Ленинградской области неизвестные обстреляли машины местных жителей.
Как сообщает Дни.ру, злоумышленники повредили около 8 автомобилей. На машинах остались вмятины от пуль, выбиты стекла.
Отмечается, что несколько выстрелов задели окна близстоящих домов. В настоящее время полиция ищет нарушителей.
Ранее в февраля НСН сообщала об обнаружении целого склада боеприпасов сотрудниками полиции у 69-летнего пенсионера в подмосковном Можайске. Пожилой мужчина хранил 200 патронов и два пистолета различных модификаций.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Samsung заявила о готовности предустановки российского софта на свои устройства
- Телеведущий Дибров госпитализирован в Москве
- В МИД Украины вызвали временного поверенного в делах России
- «Газпром» выиграл в споре с Литвой о претензиях на 1,4 млрд евро
- Коронавирус наделили свойством влиять на мировую экономику