Под Петербургом неизвестные обстреляли машины

В Мурино Ленинградской области неизвестные обстреляли машины местных жителей.

Как сообщает Дни.ру, злоумышленники повредили около 8 автомобилей. На машинах остались вмятины от пуль, выбиты стекла.

Отмечается, что несколько выстрелов задели окна близстоящих домов. В настоящее время полиция ищет нарушителей.

Ранее в февраля НСН сообщала об обнаружении целого склада боеприпасов сотрудниками полиции у 69-летнего пенсионера в подмосковном Можайске. Пожилой мужчина хранил 200 патронов и два пистолета различных модификаций.

