Под Пермью отчим истязал пасынка, ставя его на макароны

В пресс-службе краевого СКР сообщили, что под суд пойдет 30-летний житель Красновишерска, который истязал мальчика 2012 года рождения – сына своей сожительницы.

Отмечается, что мужчина издевался над ребенком с 2016 по 2019 год. В частности, он заставлял мальчика стоять коленями на макаронах в течение долгого времени, лишая ребенка возможности ходить в туалет. Тем самым он наносил ребенку физические и психические страдания. После стадии предварительного расследования было принято решение задержать подозреваемого.

В конце прошлого года на всю страну прогремела история 8-летнего мальчика из Омска, которого отчим заставлял стоять коленями на гречке. В результате крупа вросла в кожу мальчика, медикам пришлось удалять ее хирургическим путем. Впоследствии отчима задержали, было возбуждено уголовное дело, сообщает «Свободная пресса».

