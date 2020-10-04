Под Пензой при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
4 октября 202016:14
В Пензенской области произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС региона.
Известно, что в результате падения одноместной авиамашины погиб пилот.
Причины крушения не сообщаются.
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4 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru