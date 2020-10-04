Под Пензой при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

В Пензенской области произошла авиакатастрофа легкомоторного самолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС региона.

Известно, что в результате падения одноместной авиамашины погиб пилот.

Причины крушения не сообщаются.

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ФОТО: ru.wikipedia.org
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