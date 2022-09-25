Под Парижем горит крупнейший продуктовый рынок

В пригороде Парижа в воскресенье начался сильный пожар на территории международного продуктового рынка Рюнжи.

По данным французских СМИ, столб дыма виден из центра столицы. При этом сообщений о пострадавших пока нет.

Как отмечает Associated Press, Рюнжи входит в число самых больших продуктовых рынков в мире, снабжая едой Париж и близлежащие районы.

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
ТЕГИ:ФранцияПожарПариж
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