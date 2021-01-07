Под обрушение льда на Вилючинском водопаде на Камчатке попали люди
7 января 202107:51
На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед. МЧС России сообщает о пострадавших.
Один человек погиб под завалами. По предварительным данным, остается еще 4 пострадавших.
На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и медицинскими работниками.
Следственный комитет по факту случившегося инициировал проверку. Вместо со следователями в район водопада направились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,3 млн+24 217 / сут.
Умерли
59 951+445 / сут.
Выздоровели
2,7 млн+23 055 / сут.
- Конгресс США утвердил голоса выборщиков от штата Джорджия
- Под обрушение льда на Вилючинском водопаде на Камчатке попали люди
- Беспорядки в Вашингтоне привели к гибели четырех человек
- Назван напиток, способный предотвратить рак
- Трамп снова отказался признать поражение на выборах
6 января 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru