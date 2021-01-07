Под обрушение льда на Вилючинском водопаде на Камчатке попали люди

На Вилючинском водопаде на Камчатке обрушился лед. МЧС России сообщает о пострадавших.

Один человек погиб под завалами. По предварительным данным, остается еще 4 пострадавших.

На место происшествия вылетел вертолет Ми-8 со спасателями и медицинскими работниками.

Следственный комитет по факту случившегося инициировал проверку. Вместо со следователями в район водопада направились сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России.



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