Под Новороссийском обломки дрона повредили газовую трубу
Обломки БПЛА повредили газовую трубу под Новороссийском. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
«В пос. Верхнебаканском... обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Произошло возгорание», - отметили в ведомстве.
По данным оперштаба, открытый огонь уже потушили. Из-за ЧП были выбиты стекла в расположенном рядом частном доме. Никто не пострадал.
В оперштабе подчеркнули, что для помощи в восстановлении имущества был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.
Ранее ПВО уничтожила над Краснодарским краем два беспилотника ВСУ. При этом ночью 26 февраля над регионом сбили 83 украинских БПЛА, пишет 360.ru.
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