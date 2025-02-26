Под Новороссийском обломки дрона повредили газовую трубу

Обломки БПЛА повредили газовую трубу под Новороссийском. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«В пос. Верхнебаканском... обломки упавшего беспилотника повредили газовую трубу. Произошло возгорание», - отметили в ведомстве.

По данным оперштаба, открытый огонь уже потушили. Из-за ЧП были выбиты стекла в расположенном рядом частном доме. Никто не пострадал.

В оперштабе подчеркнули, что для помощи в восстановлении имущества был введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Ранее ПВО уничтожила над Краснодарским краем два беспилотника ВСУ. При этом ночью 26 февраля над регионом сбили 83 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

