Под Москвой таксист-мигрант пытался изнасиловать школьницу

В Балашихе задержан таксист, который подозревается в попытке изнасилования 13-летней пассажирки.

Как сообщает сайт KP.Ru, ученица седьмого класса вызвала такси к магазину на Шоссе Энтузиастов, чтобы доехать до дома. Однако во время поездки водитель, уроженец Узбекистана, начал ее домогаться.

Мама девочки обратилась в полицию на следующий день. Вскоре подозреваемый 1976 года рождения был задержан, его доставили на допрос в региональное управление Следственного комитета.

