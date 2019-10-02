Под Москвой таксист-мигрант пытался изнасиловать школьницу
2 октября 201910:41
В Балашихе задержан таксист, который подозревается в попытке изнасилования 13-летней пассажирки.
Как сообщает сайт KP.Ru, ученица седьмого класса вызвала такси к магазину на Шоссе Энтузиастов, чтобы доехать до дома. Однако во время поездки водитель, уроженец Узбекистана, начал ее домогаться.
Мама девочки обратилась в полицию на следующий день. Вскоре подозреваемый 1976 года рождения был задержан, его доставили на допрос в региональное управление Следственного комитета.
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