Под Махачкалой начались волнения из-за убийства борца с наркотиками

В дагестанском селении Тарки под Махачкалой начались народные волнения. Причиной стало убийство местного борца с наркотиками Вали Абдурагимова, сообщает Baza.

На улицы вышли десятки возмущенных жителей, в основном мужчин.

Для урегулирования ситуации в пригород направили подразделения полиции и нескольких единиц бронетехники.

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ТЕГИ:НаркотикиУбийствоДагестан
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