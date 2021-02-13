Под Махачкалой начались волнения из-за убийства борца с наркотиками
13 февраля 202117:14
В дагестанском селении Тарки под Махачкалой начались народные волнения. Причиной стало убийство местного борца с наркотиками Вали Абдурагимова, сообщает Baza.
На улицы вышли десятки возмущенных жителей, в основном мужчин.
Для урегулирования ситуации в пригород направили подразделения полиции и нескольких единиц бронетехники.
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13 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru