Под Липецком уволенный электрик застрелил начальника
16 декабря 201918:01
В Липецкой области уволенный мужчина из мести застрелил своего бывшего начальника. Как сообщили в Следственном комитете по региону, трагедия разыгралась в селе Стегаловка.
Очевидцы рассказали, что уволенный ранее электрик пришел на бывшую работу и выстрелил из ружья в 54-летнего главного энергетика. Он полученных ранений тот скончался на месте.
Стрелок с места происшествия скрылся, впоследствии его нашли мертвым в собственном доме. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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ФОТО: pixabay.com
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