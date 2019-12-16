Под Липецком уволенный электрик застрелил начальника

В Липецкой области уволенный мужчина из мести застрелил своего бывшего начальника. Как сообщили в Следственном комитете по региону, трагедия разыгралась в селе Стегаловка.

Очевидцы рассказали, что уволенный ранее электрик пришел на бывшую работу и выстрелил из ружья в 54-летнего главного энергетика. Он полученных ранений тот скончался на месте.

Стрелок с места происшествия скрылся, впоследствии его нашли мертвым в собственном доме. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

