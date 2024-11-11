Под Курском сошел с рельсов вагон грузового поезда

Вагон грузового поезда сошел с рельсов в Курской области на перегоне Роговое-Горшечное. Об этом сообщает Юго-Восточная железная дорога.

Отмечается, что инцидент произошел в 04:47. В результате никто не пострадал.

«На месте работает восстановительный поезд», — подчеркнули в пресс-службе.

По данным ЮВЖД, происшествие не повлияло на движение поездов.

Ранее в Башкирии сошли с рельсов 22 вагона с углем, предварительно, причиной ЧП стало взрывное устройство под люком одного из вагонов, напоминает Ura.ru.

