Под Курском четыре человека погибли в ДТП с 11 машинами
Четыре человека погибли в результате столкновения 11 автомобилей в Курской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.
По данным ведомства, авария произошла 28 февраля около 08:20 в Курском районе на 5-м километре Юго-Восточного объезда столицы региона. В ДТП попали пять грузовых и шесть легковых авто.
«В результате... четыре человека погибли, пять пострадали и были госпитализированы. Устанавливаются личности погибших и пострадавших», - отметили в МВД.
На месте ЧП находятся полиция и экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.
Ранее в Нижнем Новгороде водитель каршеринга врезался в остановку, погибли два человека, еще пять пострадали, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru