Под Курском четыре человека погибли в ДТП с 11 машинами

Четыре человека погибли в результате столкновения 11 автомобилей в Курской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По данным ведомства, авария произошла 28 февраля около 08:20 в Курском районе на 5-м километре Юго-Восточного объезда столицы региона. В ДТП попали пять грузовых и шесть легковых авто.

«В результате... четыре человека погибли, пять пострадали и были госпитализированы. Устанавливаются личности погибших и пострадавших», - отметили в МВД.

На месте ЧП находятся полиция и экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель каршеринга врезался в остановку, погибли два человека, еще пять пострадали, напоминает RT.

