Под Красноярском в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали 13 человек

Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Красноярском крае, есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 591-м км трассы Р 255 «Сибирь». Автомобиль Volkswagen без регистрационных знаков, за рулем которого находилась 22-летняя водитель, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes. В результате погиб на месте 25-летний пассажир Volkswagen.

«В автобусе находились 19 пассажиров, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились 11 пассажиров, из них 6 несовершеннолетних», - рассказали в МВД.

Полиция выясняет все обстоятельства ЧП.

