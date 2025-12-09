Под Красноярском в ДТП с легковушкой и автобусом пострадали 13 человек
Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Красноярском крае, есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 591-м км трассы Р 255 «Сибирь». Автомобиль Volkswagen без регистрационных знаков, за рулем которого находилась 22-летняя водитель, выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом Mercedes. В результате погиб на месте 25-летний пассажир Volkswagen.
«В автобусе находились 19 пассажиров, по предварительной информации, за медицинской помощью обратились 11 пассажиров, из них 6 несовершеннолетних», - рассказали в МВД.
Полиция выясняет все обстоятельства ЧП.
Ранее в городском округе Электросталь в Московской области столкнулись автобус и легковое авто. Пострадали шесть человек, включая ребенка, пишет 360.ru.
