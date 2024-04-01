Под Красноярском столкнулись пассажирский и грузовой поезда

В Красноярском крае произошло столкновение грузового и пассажирского поездов, пишет ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

Прокуратура назвала причину ДТП на переезде в Ярославской области

Инцидент произошел в Манском районе в 21:30 мск. По данным ведомства, пассажирский поезд врезался в грузовые вагоны.

«Поступило сообщение о столкновении пассажирского и грузового поездов. Пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Ранее под Ярославлем столкнулись поезд и автобус. Погибли семьи человек. Инцидент произошел по вине диспетчера железнодорожного переезда, который находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:ПоездаЖелезная ДорогаКрасноярск

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