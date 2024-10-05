Под Красноярском грузовик упал в реку Чулым
Грузовой автомобиль упал в реку Чулым в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное управление МВД.
По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью. Предварительно, водитель грузовика, двигавшийся со стороны Ачинска в сторону Боготола, «допустил опрокидывание на понтонном мосту с последующим падением в реку».
«На месте ДТП работают водолазы, обстоятельства произошедшего выясняются», — подчеркнули в МВД.
Ранее в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями, сломал ограждение и упал в реку Мойку. В результате аварии погибли семь человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru