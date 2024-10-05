Под Красноярском грузовик упал в реку Чулым

Грузовой автомобиль упал в реку Чулым в Красноярском крае. Об этом сообщило региональное управление МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью. Предварительно, водитель грузовика, двигавшийся со стороны Ачинска в сторону Боготола, «допустил опрокидывание на понтонном мосту с последующим падением в реку».

«На месте ДТП работают водолазы, обстоятельства произошедшего выясняются», — подчеркнули в МВД.

Ранее в Санкт-Петербурге автобус с пассажирами столкнулся с двумя автомобилями, сломал ограждение и упал в реку Мойку. В результате аварии погибли семь человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

