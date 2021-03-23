Под Калугой при ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3 погибли военные
На аэродроме под Калугой трое военных погибли при ошибочном срабатывании катапульты после запуска двигателей бомбардировщика Ту-22М3, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.
По данным РЕН ТВ, на борту самолета Ту-22м3 находилось четыре человека. Выжить удалось только одному из них, среди погибших — командир полка.
Как сообщает РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, нештатная ситуация произошла на земле. "То есть это не авиакатастрофа", - сказал собеседник агентства.
Как передает источник Интерфакса, тяжелого вооружения на борту Ту-22М3 не было. На аэродром под Калугой направлена комиссия ВКС.
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