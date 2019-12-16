Под Истрой задержали убийцу, скрывавшегося 26 лет
В Истринском районе Подмосковья задержали мужчину, который более четверти века скрывался от правосудия за двойное убийство.
В полицию с жалобой на поведение соседа-дебошира обратилась жительница одного из поселков. Прибывшие стражи порядка отвезли пьяного мужчину в участок и «пробили» его данные.
Как оказалось, 46-летний мужчина уже 23 года находится в розыске за убийство двух человек и разбой, совершенные им еще в 1993 году на Кубани. Полицейские связались с краснодарскими коллегами, после чего те отправили за подозреваемым оперативников.
Так как совершенное им преступление относится к категории особо тяжких, суд может отказать в применении срока давности, который составляет 15 лет, сообщает сайт KP.Ru.
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