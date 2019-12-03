Под Иркутском медведь залез в дом, задрал человека и ушел

В Иркутской области медведь-шатун проник в дом, убил там человека и спокойно ушел прочь. Трагедия разыгралась в селе Витимский в Мамско-Чуйском районе, передает «Вести-Иркутск».

Известно, что хищник залез в жилище через окно, затем проломил пол, однако выбрался оттуда и напал на мужчину. От полученных ранений жертва скончалась.

В настоящее время медведя ищут полицейские и охотники с ружьями, принято решение о его ликвидации.

В свою очередь местные власти предупреждают, что в связи с неурожем ягод в этом году не все медведи накопили необходимую жировую массу, из-за чего не впали в спячку.

