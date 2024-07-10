Под Челябинском задержали россиянина за контрабанду военной продукции

Россиянин, пытавшийся незаконно отправить военную продукцию в одну из стран Центральной Азии, задержан в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Отмечается, что силовики установили причастность гражданина к незаконной отгрузке продукции военного назначения в интересах другого государства. ФСБ задержала мужчину после оформления отправки груза с двумя единицами используемой в бронетанковой и боевой воздушной технике военной продукции, на вывоз которой у фигуранта не было документов.

«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда)», — указали в спецслужбе.

Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Ранее в Республике Коми ФСБ пресекла попытку контрабанды военной техники под видом бытовой, напоминает RT.

