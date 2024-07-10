Под Челябинском задержали россиянина за контрабанду военной продукции
Россиянин, пытавшийся незаконно отправить военную продукцию в одну из стран Центральной Азии, задержан в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.
Отмечается, что силовики установили причастность гражданина к незаконной отгрузке продукции военного назначения в интересах другого государства. ФСБ задержала мужчину после оформления отправки груза с двумя единицами используемой в бронетанковой и боевой воздушной технике военной продукции, на вывоз которой у фигуранта не было документов.
«В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда)», — указали в спецслужбе.
Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.
Ранее в Республике Коми ФСБ пресекла попытку контрабанды военной техники под видом бытовой, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru