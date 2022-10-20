Под Белгородом ребенок госпитализирован после детонации в его руках дрона

Девятилетний ребенок госпитализирован после детонации в его руках предмета, похожего на дрон. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, мальчик нашел дрон на улице. Он отметил, что ребенок находится в тяжелом состоянии, с открытыми ранами конечностей.

Белгородская область находится на границе с Украиной. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы. Губернатор предположил, что взорвавшийся дрон принадлежит ВСУ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БелгородСкорая Помощь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры