Под Белгородом ребенок госпитализирован после детонации в его руках дрона

Девятилетний ребенок госпитализирован после детонации в его руках предмета, похожего на дрон. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, мальчик нашел дрон на улице. Он отметил, что ребенок находится в тяжелом состоянии, с открытыми ранами конечностей.

Белгородская область находится на границе с Украиной. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы. Губернатор предположил, что взорвавшийся дрон принадлежит ВСУ.