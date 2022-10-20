Под Белгородом ребенок госпитализирован после детонации в его руках дрона
Девятилетний ребенок госпитализирован после детонации в его руках предмета, похожего на дрон. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, мальчик нашел дрон на улице. Он отметил, что ребенок находится в тяжелом состоянии, с открытыми ранами конечностей.
Белгородская область находится на границе с Украиной. После начала военных действий в соседней стране под обстрелы также попадают приграничные российские регионы. Губернатор предположил, что взорвавшийся дрон принадлежит ВСУ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- ВСУ выпустили 12 ракет в сторону Херсона
- С 2008 года 58 россиян были экстрадированы в США из других стран
- Под Белгородом ребенок госпитализирован после детонации в его руках дрона
- СМИ: десятки туристов отравились лазаньей на отдыхе в Италии
- «Зенит» обыграл «Крылья Советов»в матче Кубка России по футболу
- В Киеве отключили светофоры ради экономии электричества
- Суд заочно арестовал экс-сотрудницу Первого канала Овсянникову за фейки о ВС РФ
- Криштиану Роналду вывели из состава «Манчестер Юнайтед»
- В Брянской области не намерены вводить пропускной режим
- Владимирцы завоевали золото Чемпионата России по ездовому спорту на собаках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru