Под Архангельском ЧП на испытаниях «Росатома» привело к гибели пяти человек

Пять сотрудников корпорации «Росатом» погибли в результате ЧП на испытаниях жидкостной реактивной двигательной установки. Еще три человека пострадали, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, радиационный фон не превышает допустимых норм. Причины произошедшего уточняются.

Как пишет RT, в «Росатоме» выразили соболезнования близким погибших и отметили, что со стороны корпорации им будет оказана поддержка.







