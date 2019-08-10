Под Архангельском ЧП на испытаниях «Росатома» привело к гибели пяти человек
10 августа01:03
Пять сотрудников корпорации «Росатом» погибли в результате ЧП на испытаниях жидкостной реактивной двигательной установки. Еще три человека пострадали, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, радиационный фон не превышает допустимых норм. Причины произошедшего уточняются.
Как пишет RT, в «Росатоме» выразили соболезнования близким погибших и отметили, что со стороны корпорации им будет оказана поддержка.
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ФОТО: РИА Новости
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