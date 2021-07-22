Под Анапой водитель кроссовера выехал на тротуар и сбил шесть человек
Трое взрослых и трое детей пострадали в результате выезда на тротуар кроссовера Toyota RAV4. Видео ДТП опубликовал Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл в селе Сукко под Анапой. По предварительной версии, водитель иномарки заснул за рулём.
В прокуратуре Краснодарского края заявили, что по факту ДТП проводится проверка, на место аварии выехал анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко.
Ранее в Москве 18-летняя Валерия Башкирова сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей, которые вместе со взрослыми переходили проезжую часть, сообщает «Свободная пресса». В результате пятилетний и трёхлетний мальчики скончались в больнице.
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