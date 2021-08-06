Почти 200 лесных пожаров потушили в Турции
6 августа 202113:26
Управление лесного хозяйства Турции заявило, что за период с 28 июля по 6 августа в республике потушили или взяли под контроль 196 лесных пожаров, сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, в настоящее время продолжаются 12 пожаров в пяти южных провинциях страны - семь в Мугле, два в Анталье, по одному в Айдыне, Ыспарте и Денизли.
Ранее в Турции перевернулся автобус с российскими туристами из Самарской области, сообщает Ura.ru. В результате погибли три человека.
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6 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru