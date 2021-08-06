Почти 200 лесных пожаров потушили в Турции

Управление лесного хозяйства Турции заявило, что за период с 28 июля по 6 августа в республике потушили или взяли под контроль 196 лесных пожаров, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, в настоящее время продолжаются 12 пожаров в пяти южных провинциях страны - семь в Мугле, два в Анталье, по одному в Айдыне, Ыспарте и Денизли.

Ранее в Турции перевернулся автобус с российскими туристами из Самарской области, сообщает Ura.ru. В результате погибли три человека.

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ФОТО: РИА Новости / Sputnik
ТЕГИ:ПожарныеЛесные ПожарыТурция
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