По уголовному делу об обрушении здания в Новосибирске задержаны три человека

Три человека задержаны по уголовному делу об обрушении стены здания в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Следственного комитета. Источник отмечает, что в полицию доставлены представителей подрядной организации, проводившей работы на объекте.

Напомним, Инцидент произошел сегодня утром на улице Ударной, 1/1а. Рухнул хозяйственный корпус административного здания, в котором шла реконструкция. В момент происшествия на объекте работали 12 человек, трое погибли. Один получил перелом ноги, отмечает телеканал "360".

Следователи и криминалисты продолжают работу на месте происшествия, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

Ранее в беседе с НСН председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор заявил, что нести ответственность в таких случаях должен генеральный подрядчик.



