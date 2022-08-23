По крайней мере один человек погиб при стрельбе в штате Джорджия

По крайней мере один человек стал жертвой стрельбы в городе Атланта (штат Джорджия, США). Об этом сообщает ТАСС.

Полиция города сообщила, что пострадали как минимум три человека, двое были госпитализированы.

Отмечается, что подозреваемый в стрельбе задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.



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Фото: twitter.com/LBFD
ТЕГИ:СтрельбаСША
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