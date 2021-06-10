По итогам ДТП с автобусом в Свердловской области возбуждено уголовное дело
После ДТП с шестью погибшими в Свердловской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, виновным грозит до десяти лет.
По данным следствия, водитель транспортного средства потерял управление, и автобус наехал на людей, которые направлялись на работу на местное предприятие. Все погибшие являлись пешеходами.
На место происшествия выехала группа из нескольких следователей и следователей-криминалистов областного СКР. Они осмотрели место происшествия, провели анализ документации, провели опросы пострадавших и очевидцев. После этих мероприятий будут назначены судебные экспертизы: автотехническая и судебно-медицинская.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП, которое произошло в закрытом городе Лесном Свердловской области, погибли шесть человек, 15 госпитализированы. Инцидент произошел на территории комбината «Электрохимприбор». Это предприятие относится к «Росатому».
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